الهند تحتضن أرخص باقات «تشات جي بي تي»

تعمل شركة «أوبن إيه آي» على إطلاق خطة اشتراك جديدة منخفضة التكلفة في الهند، في خطوة تهدف إلى توسيع عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي داخل واحدة من أكبر أسواق خدمات الإنترنت في العالم.

وتبلغ تكلفة خطة «تشات جي بي تي جو» (ChatGPT Go) الجديدة 399 روبية (4.60 دولارات) شهرياً، وتتيح للعملاء توليد المزيد من الصور والتفاعل مع برنامج المحادثة بوتيرة أعلى مقارنة بالنسخة المجانية، التي ستظل متاحة. ومن بين الترقيات الأخرى لـ «تشات جي بي تي» (ChatGPT)، يأتي رفع حدود تحميل الملفات وزيادة مدة الاحتفاظ بالذاكرة لتقديم ردود أكثر تخصيصاً وتحليلات أعمق.

وأوضحت الشركة المدعومة من مايكروسوفت، في بيان على موقعها، أن الخطة الجديدة المسماة ChatGPT Go تمنح مستخدميها وصولاً موسعاً إلى أحدث نموذج ذكاء اصطناعي GPT‑5، بالإضافة إلى ميزات أخرى بتكلفة أقل.

وأشار نيك تورلي، المسؤول عن ChatGPT، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الخطة توفر 10 أضعاف حدود الرسائل، وتوليد الصور، وتحميل الملفات، مع ضعف سعة الذاكرة مقارنة بالخطة المجانية.

وأضاف: «جعل ChatGPT أكثر توفيراً كان مطلباً رئيسياً من المستخدمين! نبدأ بتقديم Go في الهند أولاً وسنتعلم من الملاحظات قبل التوسع إلى دول أخرى».

وتقدم أوبن إيه آي حالياً خطتين مدفوعتين أخريين، هما ChatGPT Plus بسعر 1.999 روبية شهرياً في الهند، وChatGPT Pro بسعر 19.900 روبية شهرياً، مع إصدارات دولية بقيم أعلى.