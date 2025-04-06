انتهاء «صدمة» رسوم ترامب وحان وقت «صفقة أمريكا عظيمة»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهاية تعريفاته الجمركية في منشور مفاجئ عبر مشاركته مقطع فيديو من صنع أحد المعجبين يصف فيه "حركة الشطرنج العبقرية"، والتي من شأنها أن تسمح لأمريكا بإعادة تمويل تريليونات الدولارات من الديون الأمريكية بتكلفة زهيدة وهو ما فسره الخبراء ورجال المال والاعمال بانها كانت نهاية «صدمة» رسوم ترامب الجمركية وحان وقت عقد «صفقة أمريكا عظيمة» عبر نظرية مفادها أنه يتعمد تدمير سوق الأسهم من خلال أجندته التعريفية في محاولة لإجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة .

حركة الشطرنج العبقرية

ويزعم المقطع أن ترامب سيتسبب في انهيار سوق الأسهم بنسبة 20 في المائة هذا الشهر "عمدًا" لإضعاف الدولار وخفض أسعار الرهن العقاري .

ومع ذلك، فإن الادعاءات الواردة في الفيديو بأن هذا التكتيك المثير للجدل يحظى بدعم الملياردير وارن بافيت الذي اضطر على إصدار إنكار نادر ونفياً عبر شركته بيركشاير هاثاواي يوم الجمعة. كما تلقى الفيديو منذ ذلك الحين ملاحظة مجتمعية على تويتر تُضيف هذا السياق.

نفي وتكذيب

هناك تقارير متداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي (بما في ذلك تويتر وفيسبوك وتيك توك) بشأن تعليقات يُزعم أن وارن إي. بافيت أدلى بها. جميع هذه التقارير كاذبة، وفقًا للبيان.

وقال بافيت - المتشكك منذ فترة طويلة في الرسوم الجمركية - لشبكة سي إن بي سي إنه لن يدلي ببيان عام بشأن جدول الأعمال حتى الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في 3 مايو.

خفض أسعار الفائدة

وفي منشور لاحق، حث ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل مباشر على خفض أسعار الفائدة و"التوقف عن اللعب بالسياسة".

كتب ترامب: "سيكون هذا الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه دائمًا ما يتأخر، لكن بإمكانه الآن تغيير صورته، وبسرعة".

"أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة انخفضت، والتضخم انخفض، وحتى البيض انخفض بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين - وهو فوز كبير لأمريكا."

لكن باول أعطى يوم الجمعة توقعات قاتمة في أكثر تعليقاته حدة حتى الآن في الوقت الذي حاول فيه ترامب جره إلى لعبة "الدجاج الاقتصادي".

وقال باول في مناسبة أقيمت خارج واشنطن العاصمة: "نحن نواجه توقعات غير مؤكدة للغاية مع ارتفاع مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم".

"في حين أن الرسوم الجمركية من المرجح للغاية أن تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضًا أن تكون التأثيرات أكثر استمرارية."

وحذر باول أيضا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كانت أعلى وأوسع من المتوقع.

وأضاف باول: "بات واضحًا الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع. ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".

نية لخفض أسعار الفائدة

وفسرت وول ستريت تعليقاته، والتي كانت أكثر صراحة من المعتاد، على أنها تصريح واضح بأنه ليس لديه نية لخفض أسعار الفائدة في وقت فرض فيه ترامب ضغوطا هبوطية شديدة.

إن ادعاء ترامب بأنه يحاول عمدا تدمير الاقتصاد لإجباره على خفض أسعار الفائدة لا يزيد إلا من الرسائل المربكة التي ظهرت بشأن الرسوم الجمركية.

وقد صرح في وقت سابق بأن الرسوم تهدف إلى خلق فرص عمل للأمريكيين من خلال زيادة الإنتاج المحلي، دون ذكر أي شيء عن الحد من أسعار الفائدة.

يوم التحرير

وكان الرئيس يهاجم الصين منذ حدث "يوم التحرير" يوم الأربعاء الذي أعلن فيه عن الرسوم الجمركية، والتي أدت إلى أسوأ خسارة في يومين في بورصة وول ستريت في التاريخ - حيث تم مسح 6.6 تريليون دولار من قيمة الأسهم الأمريكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام إلى أكثر من 60%، وفقا لسوق التوقعات كالشي.

قلق الشركات الكبرى

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترامب : "إلى أي شخص في وول ستريت، أود أن أقول لهم أن يثقوا في الرئيس ترامب".

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية، لأنها تعلم أنها باقية، لكنها تركز على الصفقة الكبرى والجميلة، التي ستعزز اقتصادنا بشكل كبير. أمر بالغ الأهمية. يحدث الآن!!!".

وقال أيضًا إن إدارته "تعمل بجد على التوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك" وأنهم "حققوا تقدمًا هائلاً".

وكتب قائلا: "إن الاتفاق يتطلب المزيد من العمل لضمان توقيع جميع الموافقات اللازمة، ولهذا السبب أقوم بتوقيع أمر تنفيذي لإبقاء تيك توك قيد التشغيل لمدة 75 يومًا إضافية".

وفي منشور آخر أضاف: "الضعيف فقط هو الذي يفشل!".

إجراءات انتقامية

فيما اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة في إشارة إلى تصعيد الحرب التجارية.

بعد انخفاضها يوم الخميس، انهارت الأسهم مرة أخرى يوم الجمعة حيث يبدو من المرجح بشكل متزايد أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سوف تتسبب في ركود عالمي.

خسرت الأسهم الأمريكية نحو 11.1 تريليون دولار من قيمتها منذ 17 يناير - الجمعة التي سبقت بدء الرئيس ترامب ولايته الثانية، بحسب تحليل بيانات مؤشر داو جونز لسوق ماركت ووتش.

لقد شهدت الأسواق انخفاضات أكبر في النسب المئوية، كما حدث في عام 1929 عندما انخفضت بنسبة 25% خلال يومي 28 و29 أكتوبر من ذلك العام، ولكنها لم تشهد انخفاضاً كبيراً من حيث القيمة الدولارية.

ضرب المدخرات التقاعدية

لقد ضربت مذبحة هذا الأسبوع الأمريكيين العاديين الذين ترتبط مدخراتهم التقاعدية، بما في ذلك خطة 401(ك)، بالسوق.

عند إغلاق أسواق نيويورك الساعة الرابعة مساءً، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.97%، وهبط ناسداك بنسبة 5.82%، وداو جونز بنسبة 5.5%.

يأتي ذلك في أعقاب خسائر يوم الخميس التي سجّلتها المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، والتي تراوحت بين 4% و6%. وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء له منذ مارس 2020، عندما أدّى الوباء إلى انهيار الاقتصاد.

الاستعانة بمستشار مالي

جاءت عمليات البيع يوم الجمعة بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على جميع السلع الأمريكية بين عشية وضحاها، ردا على الرسوم الشاملة التي أعلن عنها الرئيس ترامب يوم الأربعاء، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية العالمية.

رغم الخسائر الفادحة، نُصح الأمريكيون المذعورون الذين يراجعون حسابات التقاعد (401(K)) وحسابات التقاعد الفردية (IRA) وتطبيقات التداول بالانتظار في الوقت الحالي وعدم البيع بدافع الذعر. عليهم استشارة الخبراء في إدارة استثماراتهم، والاستعانة بمستشار مالي إن لم يكن لديهم مستشار.

يقول بعض الخبراء إن التداعيات ستكون قصيرة المدى، وستتعافى الأسهم. يعتقد كيفن أوليري، من برنامج "شارك تانك"، أن لدى ترامب خطة محكمة .

حتى الآن، لم يكن هناك سوى عدد قليل، إن وُجد، من الرابحين في الأسواق المالية من الحرب التجارية. فقد انخفضت أسهم جميع الشركات الخمسمائة التي تُشكل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، باستثناء 12 منها، يوم الجمعة.

انخفضت أسعار النفط بنحو 8 بالمئة، في إشارة إلى أن المستثمرين يعتقدون أن الشحن بين أميركا وبقية العالم سيتوقف قريبا.

حتى الذهب، الملاذ الآمن التقليدي والذي سجل مؤخرا مستويات قياسية مرتفعة ، انخفض.

وقال ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك: "لقد تغير العالم، وتغيرت الظروف الاقتصادية".

السؤال المحوري الذي ينتظرنا هو: هل ستؤدي الحرب التجارية إلى ركود عالمي؟ إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الأسهم أكثر مما انخفضت بالفعل. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17.4% عن مستواه القياسي المسجل في فبراير.

موجات صدمة عبر الأسواق

وأرسلت الرسوم الجمركية موجات صدمة عبر الأسواق المالية العالمية، مما أثار المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع حاد في الأسعار عبر القطاعات في أكبر سوق استهلاكية في العالم.

وقال مايكل أرون، خبير الاستثمار في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "قد تلعب إدارة ترامب لعبة الدجاج مع الشركاء التجاريين، لكن المشاركين في السوق ليسوا على استعداد للانتظار للحصول على النتائج".

دخلت الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم حيز التنفيذ. وستشهد العديد من الدول الأخرى زيادة في معدلات الرسوم الجمركية لديها أعلى من ذلك في 9 أبريل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% والصين بنسبة 34%. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% مفروضة على جميع السيارات الأجنبية المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الخميس.

تحذيرات الصين

وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض رسوما جمركية مماثلة بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأميركية اعتبارا من 10 أبريل.

وأرسلت الرسوم الجمركية موجات صدمة عبر الأسواق المالية العالمية، مما أثار المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع حاد في الأسعار عبر القطاعات في أكبر سوق استهلاكية في العالم.