بسبب الرسوم الجمركية.. «مليارديرات التكنولوجيا» ينقلبون على ترامب

قال أحد الخبراء لصحيفة "ميل أون صنداي" إن العلاقة "الرومانسية" بين الرئيس ترامب وشركات التكنولوجيا العملاقة في أمريكا قد انتهت بعد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أحدثت صدمة عالمية وخسائر كبيرة وسط شركات التكنولوجيا

خسائر مؤلمة

وكشفت التقارير عن تضرر شركة آبل بشدة من فرض دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على الصين، حيث تُصنع معظم هواتف آيفون.

أما فيتنام، حيث تُصنع آبل الآن سماعات AirPods وأجهزة iPad وساعات Apple Watch، فقد فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46%.

وقد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع سعر جهاز آيفون بنسبة تصل إلى 43%، ما يعني أن أغلى جهاز آيفون سيصل سعره إلى 2300 دولار أمريكي (1785 جنيهًا إسترلينيًا)، ارتفاعًا من 1599 دولارًا أمريكيًا (1240 جنيهًا إسترلينيًا)

تحالف المال

وكان الرؤساء التنفيذيون لشركات وادي السيليكون اتجهوا إلى ترامب في الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات، مدعومين بوعوده بخفض القيود التنظيمية والضرائب.

وحضر رئيس مجلس إدارة أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، ورئيس شركة أبل تيم كوك، وسوندار بيتشاي من شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، حفل تنصيب ترامب في يناير.

وتبرعت كل من شركة ميتا وأمازون بمليون دولار لصندوق التنصيب، في حين تبرع كوك شخصيًا بمليون آخر.

لكن علاقة الحب بينهما انتهت بعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية شاملة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من أسعار أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.

صداقة غريبة

قال روس شو، من منظمة "تيك لندن أدفوكيتس": "لطالما كانت علاقة صداقة غريبة في البداية، أعتقد أنها كانت انتهازية من كلا الجانبين. لم يتواصل بايدن مع شركات التكنولوجيا العملاقة، فاستغل ترامب الفرصة".

"لقد أصبحنا الآن أمام حقيقة صادمة."

تضرر شركة آبل

تضررت شركة آبل بشدة من فرض ترامب رسومًا جمركية باهظة على الصين، حيث تُصنع معظم هواتف آيفون. أما فيتنام، حيث تُصنع آبل الآن سماعات AirPods وأجهزة iPad وساعات Apple Watch، فقد فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46%.

ارتفاع سعر هاتف آيفون

وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع سعر هاتف آيفون بنسبة تصل إلى 43 في المائة، مما يعني أن أغلى هاتف آيفون سيصل سعره إلى 2300 دولار (1785 جنيهًا إسترلينيًا)، مقارنة بـ 1599 دولارًا (1240 جنيهًا إسترلينيًا) .