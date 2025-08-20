«أبل» توسّع إنتاج «آيفون» في الهند

توسّع «أبل» إنتاج هواتف آيفون، بخمسة مصانع في الهند، مع سعي شركة التكنولوجيا الأمريكية لتخفيف اعتمادها على الصين في إنتاج الموديلات التي ستصدّر للولايات المتحدة، خصوصاً بعد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك مع إنتاج الشركة كل موديلات سلسلة «آيفون 17» في الهند، قبل طرحها للبيع للمرة الأولى في سبتمبر، وفقاً لما ذكرته «بلومبرج» عن مصادر على دراية بالأمر.

وستكون هذه المرة الأولى التي تشحن فيها «أبل» كل الموديلات الجديدة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا من بداية الطرح.

وستشمل عملية التوسع مصنع «تاتا جروب» في ولاية تاميل نادو ومركز إنتاج «فوكسكون تكنولوجي جروب» بالقرب من مطار بنغالور، وكلاهما بدأ العمل أخيراً.