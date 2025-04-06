أمريكا تبدأ تحصيل الرسوم.. وترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة وعلينا الصمود

دخلت الرسوم الجمركية الأولية الأمريكية، البالغة 10%، حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية أمس عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 صباحاً بتوقيت الإمارات)، إيذاناً برفض الرئيس دونالد ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.

وقالت كيلي آن شو، المحامية التجارية في مؤسسة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: «هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا». وتوقعت أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل.

وتابعت: هذا أمر هائل. إنه تحول جذري ومهم في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض.

وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموجهة لشركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت.

لكن نشرة لاحقة منحت فترة سماح مدتها 51 يوماً للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت.

ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم 10%.

واعتبر دونالد ترامب أن الحرب التجارية الأمريكية على الشركاء التجاريين سوف تؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً، داعياً إلى الصمود، وذلك غداة رد صيني وتراجع كبير لأسواق المال العالمية.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته «تروث سوشال»: «ستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل.. إنها ثورة اقتصادية وسنربح.. اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلاً، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية».