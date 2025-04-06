إيرادات «فوكسكون» التايوانية تقفز 24.2 % في الربع الأول

حققت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، أعلى إيرادات لها على الإطلاق في الربع الأول من العام، مدعومة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، لكنها قالت إنه يتعين عليها مراقبة السياسة العالمية عن كثب.

وأعلنت «فوكسكون»، أكبر مجمع لأجهزة آيفون الخاصة بشركة أبل، في بيان، أن إيراداتها قفزت 24.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.64 تريليون دولار تايواني (49.5 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم أقل بقليل من تقديرات «سمارت إيستميت» التابعة لمجموعة بورصات لندن البالغة 1.68 تريليون دولار تايواني. وتعطي هذه الخدمة وزناً أكبر لتوقعات المحللين الأكثر دقة على نحو مستمر.

وارتفعت إيرادات مارس بنسبة 23.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 552.1 مليار دولار تايواني، وهو رقم قياسي لذلك الشهر. وأعلنت «فوكسكون» أنها تتوقع نمواً في هذا الربع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة والفترة نفسها من العام الماضي، لكنها حذرت من أن تأثير الظروف السياسية والاقتصادية العالمية المتغيرة سيحتاج إلى متابعة دقيقة ومتواصلة.

ولم تخض في تفاصيل. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 % على البضائع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة المفروضة على البلاد هذا العام إلى 54 %. ومدينة تشنغتشو الصينية موطن لأكبر منشأة لتصنيع هواتف آيفون في العالم، والذي تديره شركة «فوكسكون».