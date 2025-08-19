بتكوين تتراجع لليوم الثالث على التوالي.. وسط استمرار جني الأرباح

اتجهت العملات المشفرة نحو عمليات جني أرباح قوية في أعقاب مكاسب قياسية مدعومة بتحسينات هيكلية وتنظيمية وتقنية.

وتراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في منتدى «جاكسون هول» الذي ينعقد في الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من أغسطس.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.8% إلى 115429 دولاراً، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس»، بعدما وصلت إلى مستوى قياسي عند 124457 دولاراً في الأسبوع الماضي، لتتكبد خسائر لليوم الثالث على التوالي بعد أن صعدت لمستوى قياسي الأسبوع الماضي.

كما هبطت كل من الإيثريوم 2% عند 4276.2 دولاراً، والريبل 1.9% إلى 3.0199 دولاراً، وكذلك «دوج كوين» 2.3% عند 21.88 سنتاً، وسولانا بنسبة 0.5%.

تزامن ذلك مع صعود حجم التداولات بالسوق على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2% إلى 171.45 مليار دولار، وارتفاع القيمة السوقية لمجمل العملات 0.65% إلى 3.89 تريليونات دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».

وتتجه أنظار المستثمرين إلى ندوة «جاكسون هول» التي تبدأ الخميس، لتقييم آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تكشف ملامح رؤية أعضاء الفيدرالي بشأن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل.