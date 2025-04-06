أعنف هبوط لمؤشر أسعار السلع الأساسية خلال يومين منذ 2011

واصلت أسعار السلع الأساسية الانهيار، لتفقد بشكل جماعي 4.4 %، بعدما أججت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف بشأن توقعات الطلب. مؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية، الذي يضم أسعار 22 مادة خاماً، هبط بإجمالي 6.8 % منذ يوم الأربعاء، وهي أكبر خسارة في يومين منذ سبتمبر 2011. وتراجعت الأسواق بجميع قطاعاتها بفعل رسوم ترامب الجمركية، وتزايد المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية العالمية الناجمة عنها. وأدى رد الصين يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية إلى تفاقم ضغوط البيع. وهوت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا والقطن. وتلقت أسعار النفط ضربة مزدوجة، عقب قرار «أوبك+» المفاجئ بشأن الإنتاج. حتى الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، لم يسلم من التداعيات، إذ تراجع من قمته القياسية التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.

وقال برنت بيلوت، مالك شركة «كايلر كابيتال» الاستشارية لتجارة السلع الأساسية التي تركز على الطاقة، في مذكرة: من المرجح أننا سندخل فترة طويلة من عدم اليقين، وخاصة مع تآكل سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي.

يأتي هذا الانهيار بعد أن توقعت الأبحاث في مارس الماضي أن قطاع السلع الأساسية سيبرز كواحد من أفضل فئات الأصول أداءً هذا العام. وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية، الذي يتتبع العائد الإجمالي لـ24 سوقاً رئيساً للعقود الآجلة، موزعاً بالتساوي تقريباً بين قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً في تداولاته بنسبة 12.2 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث تحقق معظم هذا الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويُظهر العائد منذ بداية العام زيادة بنسبة 7.9 %، وهو ما يفوق بكثير العائد الذي حققته بعض مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسة.