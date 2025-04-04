ميلوني تدعو إلى عدم الهلع من الرسوم الجمركية الأميركية

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة على أهمية "عدم تضخيم الأثر الفعلي" للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مؤكدة أنه "من الممكن مواجهتها" وداعية إلى عدم الهلع.

وقالت ميلوني في اجتماع لحكومتها "قبل بضعة أيام، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي (كريستين) لاغارد إن + تعرفة أميركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من أوروبا ستخفّض نمو منطقة اليورو بنحو 0,3 بالمئة في السنة الأولى+"، وفق مصدر حكومي.

واضافت "بالتالي، يفترض أن تؤدي تعرفة بنسبة 20 بالمئة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بأقل من 0,3 بالمئة"، مشيرة إلى أنه "بالتأكيد تأثير كبير، لكنه من حيث الحجم يمكن مواجهته".

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء رفع إلى 20 بالمئة الرسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ودعت ميلوني إلى عدم الهلع وقالت إن "من الأهمية بمكان عدم تضخيم الأثر الفعلي للقرار الأميركي".

وبما أن ما تصدّره إيطاليا إلى الولايات المتحدة يمثّل نحو 10 بالمئة من إجمالي الصادرات الإيطالية، فإن التعرفات الجديدة "ربما تخفّض هذه الحصّة من الصادرات، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير وفهم إلى أي مدى" ستتضرر منتجاتنا من التدابير العقابية، وفق المصدر نفسه.

في هذا السياق، قرّرت ميلوني إنشاء مجموعة عمل تضم أقرب معاونيها ونائبَيها والوزراء الرئيسيين، بينهم وزيرا الاقتصاد والشركات، لدرس تداعيات السياسة التجارية الأميركية الجديدة.

وسيجتمع فريق العمل هذا والذي "سيولي هذه المسألة الأولوية"، الإثنين، فيما سيتم استدعاء ممثلي القطاعات التي من المحتمل أن تكون الأكثر تضررا إلى مقر رئاسة الحكومة الثلاثاء.

وشدّدت ميلوني على أن "الهدف يكمن في تكوين فكرة بأكبر قدر ممكن من الوضوح وبأسرع وقت ممكن عن التأثير والقطاعات الأكثر تضررا في مختلف السيناريوهات"، داعية إلى مقاربة أوروبية موحدة في المفاوضات مع واشنطن.

وخفض المصرف المركزي الإيطالي الجمعة توقّعاته للنمو للعام 2025 إلى 0,5 بالمئة من 0,7 بالمئة سابقا بسبب التعرفات الأميركية الجديدة.