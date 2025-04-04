خبراء نمساويون يتوقعون تباطؤ اقتصاد بلادهم بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة

توقع خبراء الاقتصاد بمعهد الدراسات المتقدمة "IHS" في النمسا، أن تتسبب حزمة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، في تعميق تباطؤ اقتصاد النمسا خلال العام الجاري، وخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.2% في عامي 2025، 2026، وفقا لتقديرات أولية صدرت عن المعهد.

وقال كلاوس فايرشتراس،الخبير المتخصص في التجارة الخارجية إنه في ضوء التعريفات الجمركية الجديدة فمن المتوقع انخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 0.4%، العام الجاري 2025، وفقاً لتقديرات معهد “IHS” وزيادة عجز الموازنة، في ظل معاناة اقتصاد النمسا من الكساد للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

من جانبه توقع معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية "wiiw" أن تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية بالسلب على الاقتصاد النمساوي.

وقال روبرت شتيرر، خبير الاقتصاد في البنك الدولي من المتوقع أن يتعمق الركود في النمسا" وعزا السبب إلى توقع انخفاض حجم صادرات النمسا إلى الولايات المتحدة بسبب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الثاني على قائمة أهم الأسواق التصديرية للنمسا وبلغت قيمة الصادرات النمساوية إلى الولايات المتحدة نحو 16.2 مليار يورو العام الماضي.