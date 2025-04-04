انهيار الأسهم الأمريكية مستمر بضغط «رسوم ترامب» و«انتقام الصين»

شهد سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً حاداً، الجمعة، بعد أن ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية جديدة على السلع الأمريكية بالنسبة نفسها التي فرضها ترامب 34%، مما أثار مخاوف من أن حرباً تجارية ستدفع العالم إلى الركود.

وفقد المؤشر داو جونز 1200 نقطة أو 2.7%، فيما تراجع «إس آند بي» 3.5%، وناسداك 3.7%.

قادت الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين الانخفاضات، حيث انخفضت أسهم آبل وكوالكوم بنسبة 3% لكل منهما. وخسرت تيسلا 3%، وكاتربيلر 6%. وانخفضت أسهم إنفيديا 3%.

تراجعت أسهم البنوك في بداية التداول مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. انخفض سهم مورغان ستانلي 6%، بينما انخفض سهم جولدمان ساكس 5.5%. وتراجعت أسهم سيتي جروب وجي بي مورغان تشيس 6.6% و5.1% على التوالي، بينما انخفض سهم ويلز فارجو 5%.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4% يوم الجمعة، حيث أقبل المستثمرون على شراء السندات بحثاً عن الأمان، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة. ورفع جي بي مورغان، في وقت متأخر من يوم الخميس، احتمالات حدوث ركود هذا العام إلى 60% من 40%.