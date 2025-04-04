ماذا قال ترامب ونائبه عن التراجع الحاد في الأسهم الأمريكية؟

شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الأسهم «ستزدهر» وكذلك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى فلوريدا رداً على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى: إن «أسواق المال ستزدهر»، وأضاف: «البلاد ستزدهر».

من جهته سعى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى تصوير التراجع العالمي في أسواق الأسهم على أنه مجرد «ألم مؤقت»، في حين قلل البيت الأبيض من شأن الآثار المباشرة لأجندة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وقال فانس في مقابلة مع «نيوزماكس»: «بصراحة، اعتقدت أن الوضع قد يكون أسوأ في الأسواق، لأن هذا تحول كبير».

وأضاف: «لقد رأيتم الرئيس يقول في وقت سابق اليوم: الأمر أشبه بمريض كان مريضاً للغاية، أجرينا له العملية، والآن حان الوقت لجعله أفضل. وهذا بالضبط ما نفعله».

موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم

جاءت تعليقات فانس بعد يوم من كشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، مما أثار موجة بيع بلغت ذروتها في أسوأ انخفاض يومي لمؤشر «إس آند بي 500» منذ ما يقرب من خمس سنوات. وخسرت الأسهم الأمريكية 2.5 تريليون دولار من قيمتها الإجمالية.

ومع ذلك، لم يبد البيت الأبيض رغبة تذكر في التراجع عن السياسة الاقتصادية التي وعد بها ترامب منذ فترة طويلة. من المقرر أن يدخل الحد الأدنى العالمي للتعريفات الجمركية حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل بتوقيت واشنطن، في 5 أبريل، مع فرض رسوم أعلى على الشركاء التجاريين الذين لديهم فائض تجاري ضخم مع الولايات المتحدة في 9 أبريل.

وقال فانس: «انظروا، يوم واحد سيئ في سوق الأسهم، مقارنة بما قاله الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم - وأعتقد أنه محق في هذا - سنشهد ازدهاراً في سوق الأسهم لفترة طويلة لأننا نعيد الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية».