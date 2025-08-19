«جوجل» تدفع غرامة 36 مليون دولار في أستراليا

وافقت «جوجل» على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (36 مليون دولار أمريكي)، لتوقيعها اتفاقيات مانعة للمنافسة مع أكبر شركتي اتصالات في أستراليا، ما تسبب في منع تثبيت محركات بحث منافسة على بعض الهواتف الذكية.

وأعلنت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، في بيان، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات بالمحكمة الفيدرالية الأسترالية، أمس، ضد «جوجل» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومقرها سنغافورة.

وسوف تقرر المحكمة ما إذا كانت الغرامة التي تقدر بـ 55 مليون دولار أسترالي (36 مليون دولار أمريكي) مناسبة.

وبموجب الاتفاقيات المانعة للمنافسة، والتي ظلت سارية لمدة 15 شهراً، حتى مارس من 2021، قامت «تيلسترا» و«أوبتوس» بتثبيت محرك بحث ج«جوجل» مسبقاً على هواتف أندرويد المباعة للعملاء، فيما تم استبعاد محركات البحث الأخرى.

وحصلت شركتا الاتصالات على حصة من عائدات الإعلانات التي حققتها «جوجل» من هؤلاء العملاء.