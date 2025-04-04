%2.6 نمو الطلب العالمي على السفر الجوي في فبراير

سجل إجمالي الطلب على السفر، (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر)، ارتفاعاً 2.6% في فبراير الماضي مقارنة مع فبراير 2024، وارتفعت السعة الإجمالية، (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع)، 2% على أساس سنوي، كما استقر عامل الحمولة عند 81.1% بزيادة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير لعام 2024.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ارتفع الطلب العالمي على السفر 5.6% مقارنة مع فبراير 2024 وازدادت السعة 4.5% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 80.2% بارتفاع 0.9 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الشهر لعام 2024.

وانخفض الطلب المحلي على السفر 1.9% مقارنة مع فبراير 2024 وتراجعت السعة 1.7% على أساس سنوي ووصل عامل الحمولة إلى 82.6% بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير لعام 2024.

واستقر نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى العالمي عند 5.6% في فبراير على أساس سنوي، منخفضاً من نمو 12.3% في يناير ومع ذلك، يعكس هذا نمواً قياسياً للطلب على السفر خلال فبراير في جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً 3.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر وازدادت السعة 1.3% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 81.9% بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة مع فبراير 2024.