تايلاند تخفف القيود على تحويل السياح للعملات المشفرة إلى «البات»

تعتزم تايلاند تخفيف القيود المفروضة على تحويل الزوار الأجانب أصولهم الرقمية إلى «البات»، لتمويل نفقات سفرهم وإنفاقهم أثناء وجودهم في البلاد، وذلك مع سعي ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لجذب السياح الدوليين.

وصرح وزير المالية، بيتشاي تشونهافاجيرا، خلال مؤتمر صحفي، بأن الحكومة ترغب في تعزيز الابتكار ودعم استخدام الأصول الرقمية لتحفيز صناعة السياحة في تايلاند مع توفير خيارات دفع مريحة للأجانب.

وأضاف أن برنامج «توريست ديجي باي» سيبدأ فترة تجريبية مدتها 18 شهراً في الربع السنوي الأخير من هذا العام.

وأوضح المسؤولون حسبما نقلت «بلومبرج» أنه لا يمكن استخدام الأصول الرقمية مباشرة كوسيلة دفع، مقابل الحصول على السلع والخدمات، بل فقط يمكن تحويلها إلى البات، وسيتلقى التجار المدفوعات بالعملة المحلية.