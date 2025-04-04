«تسونامي» رسوم ترامب يعصف بالاقتصاد العالمي

صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة لن تتأثر بالرسوم الجمركية

الرسوم التفضيلية تعزز جاذبية الدولة كمركز صناعي يستقطب استثمارات من بلدان فرضت عليها رسوم باهظة مثل الصين

أكد خبراء أن الإمارات لن تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة والبالغة 10%، خاصة وأن هذه النسبة تقل بشكل ملحوظ عن الرسوم التي تم فرضها على العديد من دول العالم، ما يعطي المنتجات الإماراتية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الأمريكية تتيح للمصدرين في الدولة تعزيز صادراتهم إلى السوق الأمريكي على المديين المتوسط والطويل.

وقال خبراء استطلعت «البيان» آراءهم إن الرسوم الجمركية التفضيلية التي فرضت على الصادرات الإماراتية تعزز أيضاً جاذبية الدولة كمركز صناعي يستقطب استثمارات من الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية باهظة، مثل الصين، حيث جرت العادة تقليدياً أن تستقطب الدول التي تتمتع برسوم جمركية تفضيلية استثمارات صناعية كبيرة من الدول المصنعة الكبرى لتسهيل دخول منتجاتها إلى أسواق الولايات المتحدة والعديد من الأسواق العالمية الرئيسية.

وإلى جانب ذلك يتوقع أن تساهم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على الدول المصدرة الرئيسية في العالم، في دعم مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز تجاري دولي مع سعي الشركات الصناعية في العديد من دول آسيا وأوروبا لإعادة توجيه بعض صادراتها التي كانت تتجه للأسواق الأمريكية إلى الإمارات للاستفادة من مكانتها كمركز دولي لإعادة الصادرات يتمتع بعلاقات وثيقة مع عشرات الأسواق في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

وكان الاقتصاد العالمي قد تعرض لـ«تسونامي» شديد القوة تسبب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه عن جولة جديدة من الرسوم والتعريفات الجمركية على واردات بلاده من السلع، للانتقام من الدول التي يرى أنها عاملت الولايات المتحدة معاملة غير عادلة.

وطالت هذه الرسوم نحو 185 دولة حول العالم تراوحت الرسوم المفروضة عليها بين 10 %، ووصلت في بعض البلدان إلى 81%.

وغذت هذه الرسوم الجمركية الجديدة المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي مع اشتعال فتيل الحرب التجارية، حيث أكد العديد من الخبراء على تأثيراتها فى رفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في الكثير من البلدان، كما أثرت بشكل مباشر على أداء الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً حاداً بعد الإعلان عن حزمة الرسوم، كذلك أثرت على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.

ولاتزال المخاوف متزايدة مع ترقب ردود فعل الدول على «رسوم ترامب» خاصة من حلفاء الأمس، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، التي رأت أن هذه الرسوم ستغير بشكل جذري من حركة التجارة الدولية، متعهدة بالتصدى لهذه الرسوم بإجراءات مضادة وخطوات استباقية لتقليل أي تأثير محتمل للرسوم، وذلك من خلال البحث عن أسواق جديدة.

ومن المقرر أن تدخل التعريفة الأساسية حيز التنفيذ بدءاً من الغد، ثم تفرض تعريفات متبادلة أعلى على كل دولة على حدة بدءاً من التاسع من أبريل الجاري، الأمر الذي لا يترك مجالاً للشركات لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، كما يدفع الدول لاتخاذ تدابير انتقامية رداً على ترامب.

وكان لهذه الرسوم الجمركية الجديدة الكثير من التداعيات التي طالت الاقتصاد العالمي، والتي تضع العالم أجمع أمام مرحلتين فاصلتين، هما (ما قبل وما بعد ترامب).

ويرى الخبراء أن هذه الرسوم تعد نقطة تحول فارقة، ليس فقط للاقتصاد الأمريكي فحسب، بل للاقتصاد العالمي؛ «لأن ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى في الولايات المتحدة».

فعلى سبيل المثال، سوف تؤدي تلك الرسوم إلى ارتفاع كبير في تكلفة الواردات من جميع أنحاء العالم وانخفاض أرباح الشركات، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على الواردات.

كما ستؤدي الرسوم إلى تراجع كبير في صادرات الدول، وسوف تحدث كذلك اضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية، وضغوطاً على العملات المحلية للدول، وهو ما سيكون له تأثير سلبي كبير على معدلات التضخم التي سترتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

كما تؤثر في استقرار أسواق النقد الأجنبي في معظم الدول، وخاصة النامية منها.أما الولايات المتحدة نفسها التي فرضت تلك الرسوم، فإن اقتصادها مهدد بالانزلاق نحو موجة من الركود، ومن المؤكد أن يؤثر ذلك في الدول النامية التي ترتبط ثرواتها ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأمريكي الذي يعد الأكبر في العالم.

وكانت البورصات العالمية وأسعار النفط وغيرها من المواد الخام في بؤرة «تسونامي ترامب»، حيث بدأت في ترجمة المخاوف المثارة من خلال جملة من التراجعات تسببت بحالة كبيرة من القلق لدى المستثمرين، بعد موجة خوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

ورغم تطمينات ترامب بأن اقتصاد بلاده سيخرج أقوى رغم «صدمة الرسوم»، إلا أنها لم تنجح في التقليل من حالة الهلع لدى المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث سجلت «وول ستريت»، على سبيل المثال، تراجعات حادة.

كما شهدت أسعار النفط تراجعاً وسط المخاوف من تباطؤ الطلب.

وكان للدولار الأمريكي نصيبه من تلك الآثار، إذ تسارعت وتيرة انخفاضه ليخسر أكثر من 2.6 % أمام العملة الأوروبية، وهو ما يثير مخاوف من أن يدفع ذلك الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.ومع تطبيق الرسوم، تصبح مخاوف اندلاع حرب تجارية أوسع حتمية، حيث سيؤدي ذلك إلى عواقب أكبر على المنتجين الكبار، مثل الصين، التي ستجد نفسها مضطرة للبحث عن أسواق جديدة في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم.

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