أبرز الحروب التجارية الأمريكية

حرب الدجاج 1962 ـ 1963:

خلال الستينيات فرضت الدول الأوروبية رسوماً جمركية على الدجاج الأمريكي الرخيص، ورد الرئيس ليندون جونسون بفرض تعرفة 25% على الشاحنات الخفيفة، ولا تزال سارية حتى اليوم.

حرب الأخشاب مع كندا 1982:

اتهمت الولايات المتحدة كندا بتقديم إعانات غير عادلة على الأخشاب اللينة، مما أدى إلى فرض تعريفات جمركية متبادلة، وهي لا تزال مصدر توتر حتى الآن.

حرب السيارات اليابانية 1987:

فرض الرئيس رونالد ريغان رسوماً 100% على السيارات اليابانية بسبب اتفاقية أشباه الموصلات. لم ترد اليابان بفرض رسوم انتقامية، ولكن انخفضت صادراتها، ما أدى إلى ركود استمر حتى عام 2002.

حرب الموز 1993:

فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على الموز القادم من أمريكا اللاتينية لدعم المزارعين في مستعمراته السابقة. رفعت الولايات المتحدة دعاوى ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية، وفازت بها، مما أدى إلى تخفيض التعرفة لاحقاً.

حرب الصلب 2002:

فرض جورج بوش الابن تعريفات بين 8% و30% على الصلب المستورد (باستثناء كندا والمكسيك).

حرب ترامب التجارية الأولى 2018:

فرض 25% تعريفات على أكثر من 800 منتج صيني. وفرض 25% على الصلب و10% على الألمنيوم من كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي.

ردت الصين بفرض تعريفة 178.6% على الذرة الرفيعة الأمريكية (رفعتها لاحقاً)، و25% على 128 منتجاً أمريكياً مثل فول الصويا والطائرات.