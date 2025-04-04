«جي بي مورجان»: 2025 عام الركود الاقتصادي

أكد محللو جي بي مورجان أن رسوم ترامب الجمركية ستغرق الاقتصاد العالمي على الأرجح في حالة ركود هذا العام. وإذا أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلن عنها، فمن المرجح أن تسبب سياساته التجارية غير المسبوقة ركوداً في الاقتصادين الأمريكي والعالمي عام 2025، وفقاً لما ذكره محللو جي بي مورجان في مذكرة للمستثمرين.

وهذا ليس مفاجئاً تماماً، فقبل إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة والمتبادلة، توقع محللو جي بي مورجان أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بنسبة 40 %.

وأشارت جي بي مورجان إلى أن الرسوم الجمركية سترفع الضرائب على الأمريكيين بمقدار 660 مليار دولار سنوياً، وهي أكبر زيادة ضريبية في التاريخ الحديث، وبفارق ضئيل. كما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما يضيف 2 % إلى مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم الأمريكي الذي تراجع في السنوات الأخيرة.

وقال المحللون: سيكون التأثير على التضخم كبيراً. ونعتبر التنفيذ الكامل لهذه السياسات بمثابة صدمة اقتصادية كلية كبيرة». وستتفاقم الصدمة بتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وأي رد فعل انتقامي، إذ قد تفرض الدول الأجنبية رسوماً جمركية جديدة على الولايات المتحدة.

وأضاف المحللون: «نؤكد أن هذه السياسات، في حال استمرارها، ستدفع الاقتصاد الأمريكي والعالمي على الأرجح إلى الركود هذا العام».