منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1% هذا العام

حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ يناير، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة واحد بالمئة هذا العام.

وأعربت المديرة العامة للمنظمة في بيان عن "قلقها البالغ إزاء هذا الانخفاض واحتمالات التصعيد نحو حرب جمركية مع دورة من التدابير الانتقامية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في تجارة السلع".

وأضافت أنّ قرارات ترامب "الأخيرة ستكون لها آثار كبيرة على التجارة العالمية وآفاق النمو الاقتصادي".

ودعت المديرة العامة دول العالم إلى التصرف "بشكل مسؤول لمنع انتشار التوترات التجارية".

وأضافت "على الرغم من أنّ الوضع يتطور بسرعة، فإن تقديراتنا الأولية تشير إلى أن هذه التدابير، إلى جانب تلك التي تم تقديمها منذ بداية العام، قد تؤدي إلى انكماش إجمالي بنحو 1% في التجارة العالمية للسلع هذا العام".

وأوضحت أنّ هذا الأمر يمثّل انخفاضا بنحو أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

وشدّدت المديرة العامة التي نادراً ما تعلّق على تدابير تجارية تتخذها دول أعضاء في منظمتها، على أنّ "منظمة التجارة العالمية تأسسّت لتخدم في أوقات كهذه على وجه التحديد: كمنصة للحوار، ومنع تصعيد الصراعات التجارية، ودعم بيئة تجارية مفتوحة ويمكن التنبؤ بها"، مشيرة إلى أنّ العديد من الدول تواصلت مع المنظمة إثر إعلان ترامب عن هذه الرسوم.

وتابعت "أشجع الأعضاء على استخدام هذا المنتدى للمشاركة في حوار بنّاء والسعي إلى إيجاد حلول تعاونية".

