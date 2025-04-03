أونكتاد: الفائدة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي هائلة ولكن "يجب تقاسمها"

توقعت منظمة التجارة والتنمية " أونكتاد " التابعة للأمم المتحدة أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 .

وقالت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد إن الفائدة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي هائلة ولكن يجب تقاسمها .

وقالت “ أونكتاد” في بيان اليوم بجنيف إن أقل من ثلث دول العالم النامية لديها استراتيجيات للذكاء الاصطناعى و 118 دولة تفتقر إلى التمثيل في حوكمة الذكاء الاصطناعى، مما يحد من الشمولية العالمية.

وحثت "أونكتاد"، الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى وبياناته ومهاراته لتسخير كامل امكاناته .

وحذر تقرير "التكنولوجيا والابتكار لعام 2025 "، الصادر عن "الأونكتاد"، من أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة للتقدم، إلا أنه ليس شاملا بطبيعته وانه ينبغي على الدول التحرك من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة .

وشددت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية ضمان أن يكون الانسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعت إلى تعاون دولي أقوى لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان وتمكين الدول من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير إن 100 شركة فقط معظمها في الولايات المتحدة والصين تمثل 40%، من إنفاق الشركات العالمي على البحث والتطوير.

ولفت إلى أن القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة الرائدة مثل آبل وانفيديا ومايكروسوفت تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار وهو ما ينافس الناتج المحلي الاجمالي للقارة الأفريقية بأكملها.

وأفاد بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر على 40% من الوظائف حول العالم، مما يحقق مكاسب في الانتاجية ولكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الأتمتة وتسريح العمال.

وذكر التقرير انه مع ذلك فان دور الذكاء الاصطناعي لايقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا انشاء صناعات جديدة وتمكين العمال.

وقال التقريرإن الموقع الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية والبيانات والمهارات مجالات سيحدد مدى قدرة الدول على تبني الذكاء الاصطناعي بفعالية وتعزيز الابتكار المحلي ومواءمة تطويره مع احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية.