جني الأرباح يهبط بالعملات المشفرة.. والقيمة السوقية دون 4 تريليونات

تراجعت العملات المشفرة الرئيسة، لتدفع القيمة الإجمالية للسوق إلى ما دون 4 تريليونات دولار، بعدما سجلت مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وهبطت عملة بتكوين بنسبة 2.2 %، لتسجل نحو 115 ألف دولار، فيما تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، أكثر من 4 %، إلى دون مستوى 4,300 دولار يوم الاثنين، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».

كما تراجعت سولانا 5.5 %، وإكس آر بي 4.2 %، ودوج كوين 4.5 %.

انخفضت القيمة السوقية المجمّعة لجميع العملات المشفرة إلى 3.9 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

جاءت هذه الخسائر، بعدما سجلت بتكوين مستوى قياسياً عند 125,514 دولاراً في 14 أغسطس، واقتربت إيثريوم في اليوم نفسه من أعلى مستوى لها على الإطلاق، المسجل في نوفمبر 2021، بفارق 100 دولار فقط.

وحظيت العملتان الرئيستان بدعم من موجة استثمارات تقوم بها مؤسسات مالية كبيرة، بقيادة ما يُعرف بشركات خزينة الأصول الرقمية، وهي كيانات مدرجة في البورصة، هدفها الأساسي تكوين مخزون من العملات المشفرة.

وجمعت شركة «ستراتيجي» بتكوين يتجاوز قيمته 72 مليار دولار، أما شركة «ميتابلانيت» اليابانية المشغلة للفنادق، والتي راكمت حتى الآن ما قيمته 2.2 مليار دولار من بتكوين، فقد تراجعت أسهمها بنحو 50 %، مقارنة بمستواها المرتفع في منتصف يونيو.

وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة في شركة «أوربيت ماركتس»، إن السوق «تواصل عمليات جني الأرباح، منذ بلوغها مستوى قياسياً جديداً الأسبوع الماضي»، مضيفة أن «الزخم الذي كان يغذي طفرة الاستثمار في الخزائن الرقمية -أي الشركات التي تكدّس عملات مشفرة مثل بتكوين- بدأ يتراجع».