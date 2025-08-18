الخلاف التجاري الأمريكي الهندي يلقي بظلاله على إمدادات السلاح

قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن مشتريات الهند من النفط الخام الروسي تمول حرب موسكو في أوكرانيا ويجب أن تتوقف، مضيفاً أن نيودلهي "تتودد الآن إلى روسيا والصين"، وأنه بات من الخطير نقل القدرات العسكرية الأمريكية المتطورة إلى الهند.

وكتب نافارو في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز "إذا أرادت الهند معاملتها كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، فعليها أن تبدأ في التصرف كشريك استراتيجي".

وكانت وزارة الخارجية الهندية قالت في وقت سابق إن نيودلهي تتعرض لانتقادات غير عادلة لشرائها النفط الروسي في حين تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء البضائع من روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على البضائع الهندية في وقت سابق من هذا الشهر، وأرجعها إلى استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50 بالمئة.

وقال نافارو "تعمل الهند كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، إذ تحول النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة مع منح موسكو الدولارات التي تحتاج إليها".

وذكر المستشار أيضا أن من الخطير نقل القدرات العسكرية الأمريكية المتطورة إلى الهند لأن نيودلهي "تتودد الآن إلى روسيا والصين".

وتعمل الصين والهند، على تعزيز العلاقات بينهما بهدوء وحذر على خلفية نهج ترامب غير المتوقع تجاههما. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية الشهر، في حين سيزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي الهند اعتبارا من اليوم الاثنين لإجراء محادثات حول الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

وقال مصدر إنه تم إلغاء زيارة مزمعة لمفاوضين تجاريين أمريكيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس آب، مما يرجئ المحادثات حول اتفاق تجاري مقترح ويبدد الآمال في تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على البضائع الهندية من 27 أغسطس.