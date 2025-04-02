تيسلا تعلن تراجع مبيعاتها بنسبة 13% في الربع الأول

أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية اليوم الأربعاء عن تراجع مبيعاتها بنسبة نحو 13% في الربع الأول من العام الحالي حيث وصلت إلى 336 ألف و681 سيارة.

ويأتي هذا التراجع بسبب تغيير في الطرازات والجدل الدائر حول الرئيس التنفيذي للشركة ومالكها، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وجاءت هذه الأرقام أسوأ بكثير مما كان يتوقعه المحللون، مما أدى إلى انخفاض سهم تسلا بأكثر من 4% في التداولات الأمريكية المبكرة قبل افتتاح السوق.

وكانت المؤشرات أظهرت مسبقًا هذا التراجع حيث انخفضت أعداد سيارات تيسلا الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة في الاتحاد الأوروبي خلال أول شهرين من العام بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 19 ألف سيارة فقط.

وفي ألمانيا، انخفضت أعداد هذه التسجيلات الجديدة في فبراير الماضي إلى 1429 سيارة فقط، مقارنة بـ6038 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي. أما في الصين، فقد سجلت البيانات الأولية لشهر مارس الماضي انخفاضًا بأكثر من 11%.

يذكر أن تسلا لا تقدم بيانات تفصيلية عن نتائجها في كل منطقة على حدة.