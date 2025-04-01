ترامب يوسّع حربه على التجارة الدولية بسلاح الرسوم الجمركية

بعد استهداف الصلب والألمنيوم وقبل الانتقال إلى السيارات، يفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً الأربعاء جبهة جديدة في حربه على التجارة العالمية، بإعلانه مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية «المتبادلة»، من شأنها تغيير قواعد اللعبة.

وفي الثاني من أبريل الذي أعلنه «يوم التحرير»، يعتزم ترامب فرض حواجز جمركية جديدة تحدد بموجب الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المعنية بها على المنتجات الأمريكية، وكذلك بناء على عوامل أخرى.

ولا يزال الغموض يلف تفاصيل هذه الخطة، كما لا يعرف ما سيكون حجم الرد من الدول المستهدفة، في وقت بدأت بكين وأوتاوا اتخاذ تدابير، رداً على الرسوم الأمريكية المشددة، فيما يتوعد الاتحاد الأوروبي بذلك.

وستستهدف التدابير الجديدة بصورة أولية الدول التي تسجل فائضاً في الميزان التجاري تجاه الولايات المتحدة أو التي يتهمها البيت الأبيض بـ«إغلاق أسواقها» بوجه الصادرات الأمريكية. ويتهم الرئيس الأمريكي بشكل متكرر العالم وتحديداً حلفاء الولايات المتحدة بـ«استغلال» بلاده أو حتى «نهبها».

لكن ترامب قال للصحافيين يوم الأحد في طائرته الرئاسية: «سنبدأ بكل الدول، وسوف نرى»، مستبعداً بذلك أن يكون عدد ضئيل فقط من شركاء واشنطن التجاريين معنياً.

وبعدما تحدث وزير الخزانة سكوت بيسنت عن احتمال استهداف 15 % من الشركاء الذين يسجلون فائضاً تجارياً متواصلاً على حساب واشنطن، قال ترامب رداً عن سؤال صحافي بهذا الصدد: «لم أسمع بـ 15 بلداً أو 10 بلدان»، مضيفاً أن الرسوم ستستهدف «بشكل جوهري كل الدول التي تحدثنا عنها»، دون كشف المزيد من التوضيحات.