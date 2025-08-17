إلغاء محادثات تجارية بين أمريكا والهند

ذكر مصدر مطلع أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أمريكيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس قد أُلغيت.

وسيؤدي ذلك إلى تأجيل المحادثات بشأن اتفاق تجاري مقترح بين البلدين وتبديد الآمال في تخفيف بعض الرسوم قبل الموعد النهائي في 27 أغسطس لبدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الهندية.

وقال المصدر إنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر لم يحدد بعد.

وأكدت السفارة الأمريكية في نيودلهي أنها لا تملك أي معلومات إضافية بشأن محادثات التجارة والرسوم الجمركية، التي يتولى الممثل التجاري للولايات المتحدة إدارتها.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر رسوما جمركية إضافية 25 بالمئة على السلع الهندية، مشيرا إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي، في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوتر بين البلدين.

وستؤدي الرسوم الإضافية الجديدة على الواردات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 أغسطس، إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكانت المحادثات التجارية بين نيودلهي وواشنطن قد انهارت بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف على فتح قطاعي الزراعة والألبان الهنديين الكبيرين ووقف مشتريات النفط الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تتعرض للاستهداف على نحو جائر فيما يتعلق بشراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا.