ترامب يضغط على مستشاريه لتصعيد الرسوم الجمركية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية، في ظل استعداد الإدارة لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.

ورغم دعوات حلفاء ترامب في «وول ستريت» والكونجرس لتبنّي نهج أكثر اعتدالاً، قال تقرير الصحيفة: «إن ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي».

وذكر تقرير الصحيفة أن ترامب يواصل إخبار مستشاريه أنه يريد الاستمرار في زيادة التدابير التجارية، وأعاد في الأيام القليلة الماضية طرح فكرة فرض رسوم جمركية شاملة تُطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن البلد المصدر. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقالت الصحيفة: «إن ترامب عبّر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقاً خلال ولايته الأولى، ملقياً باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع، وأنه لم يتضح بعد مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة».

وبحسب الصحيفة، قال الرئيس لمستشاريه، إن الرسوم الجمركية تمثل مكسباً للولايات المتحدة؛ إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع، وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة.

وقال ترامب، الجمعة، إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنّب الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد أن تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.