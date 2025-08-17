209 ملايين دولار إيرادات نصفية لـ «ملتي بانك»

أعلنت مجموعة «ملتي بانك» عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول 2025، حيث سجّلت إيرادات تقارب 209 ملايين دولار، بزيادة 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح 170 مليون دولار.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بأعلى حجم تداول يومي في تاريخ المجموعة بلغ 56 مليار دولار في أبريل الماضي، ما يعكس قوة السيولة التي تتمتع بها المجموعة وحضورها العالمي المتنامي.

وتعمل المجموعة ضمن منظومة متكاملة تتألف من أربع ركائز رئيسة تشمل: التداول المالي التقليدي، والوساطة الرئيسة، ومنصة منظّمة لتداول العملات الرقمية، وبنية تحتية متطورة للأصول الحقيقية.

ويظل نشاط تداول العقود مقابل الفروق من أبرز محركات الإيرادات. وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتي بانك»: جاء الأداء القياسي الذي حققناه هذا العام نتيجة للنمو المدروس، والحوكمة الفعّالة.