أمريكا توسع قائمة المنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية على الصلب والألمنيوم





وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق التعرفة الجمركية البالغة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، لتشمل مئات المنتجات المشتقة المضافة إلى قائمة السلع الخاضعة للرسوم، بحسب «رويترز».

وذكرت وزارة التجارة، في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن مكتب الصناعة والأمن أضاف 407 رموز جمركية جديدة إلى النظام المنسق للتعرفة الجمركية للولايات المتحدة، تحدد السلع التي ستخضع لرسوم إضافية على محتواها من الصلب والألمنيوم.

وأضاف الإشعار أن المحتوى غير المرتبط بالصلب أو الألمنيوم سيخضع أيضاً لمعدلات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على السلع القادمة من دول محددة. وستدخل الرسوم على السلع المدرجة في القائمة الموسعة حيز التنفيذ في 18 أغسطس.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس وان»، أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إنه يعتزم الإعلان عن إجراءات إضافية بشأن رسوم الصلب، وكذلك رسوم على واردات أشباه الموصلات.

وأوضح أن معدلات الرسوم ستكون منخفضة في البداية لإتاحة الفرصة للشركات لبناء قدرات تصنيع محلية في الولايات المتحدة، ثم سترتفع بشكل حاد لاحقاً، متبعاً النمط نفسه الذي أعلنه سابقاً بالنسبة للرسوم على الأدوية، لكنه لم يذكر نسباً محددة.

وكان ترامب قد قلب موازين التجارة العالمية بفرض رسوم أعلى بكثير على صادرات معظم دول العالم إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات. وفي فبراير، رفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى نسبة ثابتة بلغت 25%، لكنه أعلن في مايو أنه سيضاعف المعدل إلى 50% لدعم الشركات المصنعة محلياً.