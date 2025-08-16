بيل غيتس يخفض حصته في مايكروسوفت ويراهن على بيركشاير هاثاواي

زاد الملياردير الأميركي بيل غيتس أحد أبرز المستثمرين في سوق الأسهم العالمية حصته في بيركشاير هاثاواي بنحو 40.48%.

وقد نجح بيل غيتس في كسب الكثير من المال عبر اختياراته الذكية، ويمتلك مؤسس شركة مايكروسوفت محفظة استثمارية ضخمة تقدر بنحو 48 مليار دولار.

ويستخدم الملياردير الأميركي صندوق مؤسسة بيل وميلندا غيتس للاستثمار في سوق الأسهم، وتمتلك المؤسسة حصصاً في أكثر من عشرين شركة، وخلال الربع الثاني من عام 2025 شهدت محفظة بيل غيتس الاستثمارية تغيرين كبيرين.

بيل غيتس يبيع مايكروسوفت ويشتري بيركشاير هاثاواي

وقرر غيتس تقليل حصته في شركة مايكروسوفت بنحو 7.96% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ إجمالي أسهمه في شركة التكنولوجيا العملاقة نحو 26.19 مليون سهم، وتقدر قيمة هذه الأسهم بنحو 13.03 مليار دولار.

ولا تزال مايكروسوفت صاحبة الحصة الأكبر في محفظة غيتس الاستثمارية بنحو 27.27% من إجمالي المحفظة.

وعلى النقيض شهد الربع الثاني من العام الحالي زيادة ثقة بيل غيتس في الشركة التي يديرها صديقه الملياردير الأميركي والمستثمر الشهير وارن بافيت بيركشاير هاثاوي، إذ عزز حصته بها.

وزاد غيتس حصته في بيركشاير هاثاواي بنحو 40.48% ليبلغ عدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة الاستثمارية نحو 24.12 مليون سهم، وتصل قيمة هذه الأسهم إلى نحو 11.72 مليار دولار.

وتمثل بيركشاير هاثاواي بنهاية يونيو 2025 نحو 24.53% من إجمالي محفظة غيتس الاستثمارية.

ويعد بيل غيتس أحد أغنى الرجال في العالم، وتبلغ ثروته في يوم 16 أغسطس 2025، بحسب مؤشر فوربس للمليارديرات، نحو 118.1 مليار دولار، ليأتي في المرتبة الرابعة عشرة بين أغنى أثرياء العالم.