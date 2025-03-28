«وول ستريت» تعمق خسائرها.. ونزيف عمالقة التكنولوجيا مستمر

عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، وانخفاض ثقة المستهلكين لأدنى مستوى منذ أواخر عام 2022.

وخلال التداولات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5% أو 600 نقطة، كما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.7% أو 99 نقطة، وناسداك المركب بنسبة 2.3%.

وتراجعت أسهم عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع انخفاض السوق الأوسع في ظل ارتفاع معدل التضخم المفضل لدى الفيدرالي بما يفوق التوقعات في فبراير.

وانخفض سعر الصندوق الذي يتتبع أداء أسهم عمالقة التكنولوجيا «راوند هيل ماجنفسينت سفن» (MAGS) بنسبة 2.7% إلى 46.46 دولاراً.

وانخفض سهم «أبل» بنسبة 1.8% إلى 219.85 دولاراً، فيما تراجع سهم «إنفيديا» 1.5% إلى 109.78 دولارات، وهبط سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.1% إلى 382.48 دولاراً.

كما تراجع سهم «أمازون» بنسبة 3.2% إلى 194.88 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 3.35% إلى 158.61 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 2.65% إلى 586.75 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.7% إلى 267.15 دولاراً.

وقد ترجع هذه الخسائر إلى تجنب المستثمرين المخاطرة، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها التجاريين، بعدما أعلن الرئيس «ترامب» فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.

أظهرت بيانات جامعة «ميشيغان»، الجمعة، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 12% على أساس شهري إلى 57 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقابل قراءة شهر فبراير البالغة 64.7 نقطة.