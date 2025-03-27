ارتفاع عدد سفن شحن السيارات المتجهة إلى أمريكا قبل فرض الرسوم الجمركية

ارتفع عدد سفن شحن السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث تتسارع شركات تصنيع المركبات إلى تحميل الشحنات مسبقاً قبل فرض الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل.

وبحسب البيانات التي جمعتها شركة «إسجيان»، غادرت 33 سفينة شحن سيارات أوروبا واتجهت إلى الولايات المتحدة في فبراير، بزيادة عن 28 سفينة في الشهر المناظر العام الماضي.

وصرح «ستيان أوملي» نائب الرئيس الأول لدى شركة «إسجيان»، أن هذه السفن ستتمكن من نقل حوالي 30 ألف مركبة إضافية عبر المحيط الأطلسي إلى أمريكا، في إشارة إلى زيادة نشاط شحن السيارات من أوروبا والشرق الأقصى، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

ومن اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ارتفع عدد سفن نقل السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة بمقدار ثماني سفن في يناير، مقارنة بمستويات العام الماضي، ليصل إلى 69 سفينة.

وأوضحت البيانات أن عدد ناقلات السيارات المتجهة إلى موانئ الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 89 سفينة.

وأعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة اعتباراً من الثاني من أبريل.