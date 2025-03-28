المركزي النرويجي يثبّت الفائدة عند أعلى مستوى في 17 عاماً

ثبت المركزي النرويجي أسعار الفائدة خلال اجتماع انعقد الخميس، وذلك على خلفية تسارع التضخم في الآونة الأخيرة بشكل غير متوقع، وحالة انعدام اليقين الاقتصادي الراهنة.

ترك البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%، ويعد هذا أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وورد في بيان السياسة النقدية أن الوضع الاقتصادي يتسم بانعدام اليقين، لكن التقديرات الحالية للجنة الاستقرار المالي للآفاق المستقبلية ترجح مواصلة خفض تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.

سبق وذكر البنك في اجتماع يناير الماضي - جرى خلاله تثبيت الفائدة أيضاً - أنه من المتوقع خفض تكاليف الاقتراض في مارس بمقدار 25 نقطة أساس.

وكانت التوقعات السابقة للمصرف تشير إلى إجراء 3 تخفيضات للفائدة في 2025، لكنه أشار في بيان اليوم إلى ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، موضحاً أن خفض الفائدة مبكراً قد يؤدي لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.