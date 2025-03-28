رئيس «إنتل» الجديد يشتري مليون سهم في الشركةبـ 25 مليون دولار

وافق الرئيس التنفيذي الجديد لـ«إنتل»، ليب بو تان، عند تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر، على شراء أسهم في الشركة بقيمة 25 مليون دولار خلال أول 30 يوماً من توليه منصبه.

وبحلول يوم الجمعة، دفع «تان» 25 مليون دولار مقابل أكثر قليلاً من مليون سهم من أسهم «إنتل»، وفقاً لنموذج إفصاح قدمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأربعاء.

وبلغ سعر السهم 23.96 دولاراً، عند تنفيذ عملية الشراء، وهو سعر إغلاق اليوم السابق، علماً بأن أول يوم لـ«تان» في منصبه كان الثلاثاء 18 مارس.

وقالت الشركة في تعليق لموقع «ماركت ووتش»: «شراء «ليب بو» يعكس إيمانه بـ«إنتل» والتزامه بتعزيز القيمة لصالح المساهمين».

وأجرى «تان» عملية الشراء من خلال صندوق عائلي يمتلك الآن 1.2 مليون سهم في «إنتل»، علماً بأن الرئيس التنفيذي يمتلك نحو 16 ألف سهم في حساب شخصي، و500 سهم أخرى من خلال خطة تقاعد.

بنهاية تعاملات الأربعاء، انخفض سهم «إنتل» بنسبة 3.20 % إلى 23.38 دولاراً، لكنه ما زال مرتفعاً بنحو 17 % منذ بداية هذا العام.