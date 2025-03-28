انخفاض توقعات أداء الأسهم الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية

خفّض المحللون الاستراتيجيون لدى بنك «باركليز» توقعاتهم لأداء الأسهم الأمريكية هذا العام، ما جعلهم من بين المحللين الأكثر تشاؤماً في وول ستريت في ظل فترة مضطربة بالفعل للسوق.

وفي مذكرة صدرت الأربعاء، خفض «فينو كريشنا»، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية في «باركليز»، المستوى المستهدف لمؤشر «إس آند بي 500» من 6600 نقطة إلى 5900 بنهاية عام 2025.

وخفّض تقديراته لربحية السهم إلى 262 دولاراً من 271 دولاراً، وتشير تقديراته الجديدة إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.5 % فقط عن مستوى إغلاق الثلاثاء.

وكتب المحلل: «تفترض حالتنا الأساسية أن الأرباح ستتأثر سلباً مع مساهمة التعريفات الجمركية في تباطؤ ملموس للنشاط الاقتصادي الأمريكي، والذي مع ذلك لا يصل إلى حد الركود التام، مما يسمح للتقييمات بالتعافي تدريجياً».

كما رفع «كريشنا» تصنيف الأسهم المالية من محايدة إلى إيجابية، وخفض تصنيف أسهم السلع الاستهلاكية غير الضرورية والأسهم الصناعية من محايدة إلى سلبية.

هذا ويواجه سوق الأسهم الأمريكي حالة من التقلبات الحادة على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية.

وفي ظل هذه الاضطرابات، خفضت مؤسسات مالية بارزة مؤخراً توقعاتها لمؤشر «إس آند بي 500» لعام 2025، وخفضت جولدمان ساكس توقعها لنهاية العام إلى 6,200 نقطة بدلاً من 6,500 نقطة، بينما قلّصت «ياردني ريسيرش» توقعها «لأفضل سيناريو» إلى 6,400 نقطة بدلاً من 7,000 نقطة.

مؤشر الخوف

أثرت السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلباً في ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، مما زاد من مخاوف ركود الاقتصاد.

وفي ظل هذه المخاوف، عاد التركيز على مؤشر قديم وبسيط لقياس الضغوط في الاقتصاد، يُعرف باسم «مؤشر البؤس»، والذي ارتفع مؤخراً من أدنى مستوياته في 5 سنوات.

ببساطة، يعد المؤشر أداة لقياس التضخم ومعدل البطالة معاً، وبلغ في مارس 6.9 نقاط، ورغم أن ذلك أقل من ذروته خلال الجائحة عندما سجل نحو 15 نقطة، لكنه أعلى من قراءته قبل عقد من الزمان.

على الرغم من أن مؤشر البؤس صُمم قبل عقود كأداة لمساعدة البيت الأبيض في الحصول على رؤية أوضح للبيانات الاقتصادية، توفر الإصدارات الأحدث منه طريقة سهلة «للتدقيق في الوضع الراهن وفهم معنويات المستهلكين»، وفقاً لـ«ستيف هانكي»، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز.

الأوضاع المتوترة

وأكدت رويترز في تقرير نشر مؤخراً أنه في ظل هذه الأوضاع المتوترة، يواجه المستثمرون مزيجاً معقداً من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يبقى مسار أسعار الفائدة والقرارات التجارية الحمائية عوامل رئيسة في تحديد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة.

وشهدت الأسهم الأمريكية انخفاضاً متسارعاً على مدار الأسابيع الماضية، حيث تشير الأرقام إلى دخول مؤشر «إس آند بي 500» في مرحلة تصحيح بعد أن تراجع بأكثر من 10 % عن مستواه القياسي المسجل في 19 فبراير الماضي.

وخسر السوق ما يزيد على 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، وسط خسائر كبيرة لعدد من الأسهم الكبرى مثل «إنفيديا» و«تسلا».