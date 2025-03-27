«مورجان ستانلي» يرفع مستهدف نهاية العام للأسهم الصينية

رفع «مورجان ستانلي» مستهدفه للأسهم الصينية بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى تحسن توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة، والآفاق الإيجابية للاقتصاد والعملة المحلية.

قال المقرض الأمريكي في مذكرة الأربعاء، إنه يتوقع وصول مؤشر «سي إس آي 300» إلى 4220 نقطة بنهاية 2025، ويعادل ذلك ارتفاعاً بنحو 7.7% من مستوى إغلاق جلسة اليوم.

هذا بالإضافة إلى زيادة مؤشر «هانج سينج» للأسهم في هونج كونج إلى 25800 نقطة، ومؤشر «إم إس سي آي تشاينا» إلى 83 نقطة.

وأوضح أن المستهدفات الجديدة هذه تعكس تسارعاً معتدلاً متوقعاً في نمو الأرباح، وارتفاع تقييمات الأسهم، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وعلاوة على ذلك، رفع المصرف توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% من تقديره السابق عند 4%، ومقارنة بتوقعات الحكومة في بكين عند نحو 5%.