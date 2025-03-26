بريطانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف في 2025

خفض مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام، إلا أنه رفعها بالنسبة للسنوات المقبلة، في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتسريح آلاف من موظفي القطاع العام. وبحسب ما نشره المكتب على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1% هذا العام، من 2% متوقعة في أكتوبر الماضي.

وفي عام 2026، رفع المكتب توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.9% من 1.8% متوقعة مسبقاً، وبنسبة 1.8% في عام 2027، من 1.5% متوقعة في أكتوبر. في حين زاد المكتب من توقعاته للتضخم في عام 2025 إلى 3.2% من 2.6% في توقعات أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 2.1% العام المقبل، وهو أعلى قليلاً من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة الخزانة «راشيل ريفز» إن معدل التضخم سيصل إلى حوالي 2% اعتباراً من عام 2027 فصاعداً، بعد أن توقع مكتب مسؤولية الميزانية سابقاً أن يبلغ التضخم 2.1% في عامي 2027 و2028، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان».