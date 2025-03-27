23 يونيو بدء محاكمة بوينغ بتحطم طائرتين

حدد قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم 23 يونيو موعداً لبدء المحاكمة في قضية جنائية مرفوعة ضد شركة بوينغ على صلة بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019 في حادثتين قضى فيهما 346 شخصاً.

وقال قاضي محكمة فورت وورث في ولاية تكساس ريد أوكونور إنه «ألغى» مهلة تنقضي بحلول 11 أبريل كان يفترض أن تبلغه خلالها بوينغ ووزارة العدل بالتقدم المحرز على صعيد صفقة تقر بموجبها شركة الطيران بالذنب في هذا الملف.

وقالت بوينغ في بيان إنها ما زالت منخرطة في «مناقشات بحسن نية» مع وزارة العدل بشأن حل «مناسب» للمسألة.

وقالت كاثرين بيرثيت التي قضت ابنتها في واحدة من حادثتي التحطم «أنا سعيدة للغاية لأن القاضي أوكونور من تكساس... وضع حداً لتكتيكات التأخير التي تتبعها بوينغ ووزارة العدل».

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس «أخيراً ستجرى محاكمة».

ووافقت شركة بوينغ في يوليو الماضي على صفقة إقرار بالذنب بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن الشركة أخفقت في تحسين برنامج الامتثال والأخلاقيات، في انتهاك لاتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة في أعقاب تحطم طائرتيها من طراز ماكس.

وتم إبرام الصفقة في يناير 2021 لمعالجة تداعيات الكارثتين اللتين وقعتا في إثيوبيا وإندونيسيا.

لكن في ديسمبر، رفض قاضٍ في تكساس تسوية العام 2024 بسبب عيوب شابت عملية اختيار جهة تتولى الإشراف على امتثال بوينغ، ما استدعى استئناف المناقشات بين الشركة والحكومة. وقالت بيرثيت «ناضلنا لسنوات، وأنا أناضل نيابة عن الضحايا وابنتي كاميل، من أجل الحقيقة والعدالة».