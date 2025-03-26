مستثمرة أمريكية تتوقع وصول سهم «تسلا»إلى 2600 دولار

حافظت المستثمرة الأمريكية كاثي وود على نظرة إيجابية لآفاق سهم «تسلا»، قائلة إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة سوف تساهم في 90% من تقييم صانعة المركبات الكهربائية.

ذكرت «وود» في لقاء مع تلفزيون «بلومبرغ» على هامش قمة الاستثمار العالمي التي نظمها «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ الثلاثاء، أنها تتوقع صعود سهم «تسلا» لمستوى 2600 دولار خلال خمس سنوات، أي ما يناهز 10 أضعاف سعره الحالي.

وأوضحت أن تقديراتها هذه للسهم لم تتضمن حتى خطط «تسلا» لإنتاج روبوتات أشبه بالبشر، وأن سيارات الشركة تتمتع بقدرة تنافسية عالية، إن لم تكن الأعلى في السوق، عند النظر لمعايير مثل القوة ومدى القيادة.

وأضافت أن «تسلا» و«بي واي دي» تعدان في طليعة شركات إنتاج السيارات الكهربائية، لكن الشركة الصينية لا تستغل فرصة الانخراط في مجال مركبات الأجرة ذاتية القيادة، على الأقل حتى الآن.

وأشارت إلى أن إصدار «تسلا» الطراز المحدث من سيارة «موديل واي»، والإطلاق المرتقب لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن بولاية تكساس، وطرح مركبة منخفضة الثمن في الربع الثاني من العام، عوامل سوف تساعد السهم على تجاوز العقبات الراهنة.

وقفز سهم تسلا بنسبة 12% في جلسة الإثنين مسجلاً أعلى مكاسب يومية منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في 6 نوفمبر، لتضيف الشركة 95 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.