«هيونداي ستيل» تعتزم استثمار 5.8 مليارات دولار لبناء مصنع في أمريكا

كشفت «هيونداي ستيل» عن مخطط لبناء مصنع للصُلب في ولاية لويزيانا الأمريكية، بالتعاون مع «هيونداي موتور»، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة الكورية الجنوبية، للتحوط ضد مخاطر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت «هيونداي ستيل»، في إقرار تنظيمي قدمته أمس الثلاثاء، إن قيمة الاستثمار تبلغ 5.8 مليارات دولار، وسوف تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2.7 مليون طن سنوياً، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وأوضحت أن هذا المصنع جزء من خطة مجموعة «هيونداي موتور» لاستثمار 21 مليار دولار في الولايات المتحدة، والتي أعلنها رئيس مجلس الإدارة خلال لقاء مع الرئيس دونالد ترامب بالبيت الأبيض أمس.

وتستهدف المجموعة بهذه الخطوة، حماية أعمالها من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصُلب والسيارات، لكن لا يزال من غير الواضح، ما إذا كانت الإدارة الأمريكية سوف تقدم إعفاءات لـ «هيونداي» أو كوريا الجنوبية.