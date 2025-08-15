«أبل» تستعد لطرح «آيفون 17 برو»

يستعد عملاق التكنولوجيا الأمريكي «أبل» لطرح هاتف «آيفون 17 برو» الذكي بسعر أغلى مع خيارات تخزين محدودة، وذلك لتبرير زيادة السعر من خلال توفير سعة تخزين إضافية عند إطلاق الجوال المتوقع خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع «9to5mac»، فإنه من المتوقع أن يبدأ سعر الإصدار الجديد من 1049 دولاراً لسعة 256 جيجابايت، مقارنة بـ999 دولاراً لسعة 128 جيجابايت في طراز العام الماضي «آيفون 16 برو»، مع إلغاء خيار 128 جيجابايت نهائياً.

حيث يتيح ذلك للمشترين خيارات أقل من العام الماضي، لتقتصر السعات المتاحة في الجوالات الجديدة على 256 و512 جيجابايت، وتيرابايت فقط.

وأضاف الموقع أن هذه الخطوة تعيد تكرار استراتيجية صانعة الجوالات الأمريكية في عام 2023، عندما رفعت سعر «آيفون 15 برو ماكس» وجعلت سعة 256 جيجابايت هي الأساسية.