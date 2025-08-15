نمو طفيف لاقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني

نما اقتصاد منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2025، كما ارتفع معدل التوظيف في دول العملة الموحدة خلال الفترة ذاتها. وبحسب القراءة الثانية الصادرة عن «يوروستات» الخميس، حقق التكتل الذي يضم 20 دولة تعتمد اليورو نمواً بنسبة 0.1 % بين أبريل ويونيو، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2 %.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 % في منطقة اليورو و1.5 % في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وأظهرت البيانات تباين الأداء بين الدول.

حيث حققت رومانيا أعلى نمو فصلي بين دول بنسبة 1.2 %، تلتها بولندا بنحو 0.8 %، بينما سجلت إيرلندا انكماشاً فصلياً ملحوظاً بنسبة 1 % بعد نمو قوي في الأرباع السابقة.

وعلى صعيد التوظيف، ارتفع عدد العاملين بنسبة 0.1 % في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع السابق.

من جانب آخر، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال يونيو، بسبب التباطؤ في عدد من الدول بما في ذلك ألمانيا، وانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية.

وأظهرت بيانات يوروستات انكماش الإنتاج الصناعي 1.3 % خلال يونيو على أساس شهري، بعدما زاد 1.1 % في مايو، في حين كان متوقعاً تراجعه 0.9 % فقط. وذلك مع انخفاض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 2.3 % في يونيو.

ورغم زيادة الإنتاج في فرنسا وإسبانيا بحوالي 3.8 % و1.1 % على الترتيب. وذكر أندرو كينينجهام، كبير اقتصاديي أوروبا لدى «كابيتال إيكونومكس» في مذكرة عقب صدور البيانات: بالنظر للمستقبل، نعتقد أن الإنتاج والنشاط الصناعي والاقتصادي سينموان بوتيرة بطيئة في النصف الثاني.