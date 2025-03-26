سجل عالمي لوقود الطيران المستدام

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تأسيس منظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني (كادو) لإدارة السجل الخاص لوقود الطيران المستدام عند إطلاقه.

وقالت ماري أوينز تومسن، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «تدعم كادو سجل وقود الطيران المستدام، الذي طوره وسيطلقه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قريباً.

وتهدف المنظمة إلى إدارة السجل بصفته كياناً مستقلاً عن إياتا، بالاعتماد على منهجية عالمية تدعم الرقابة اللازمة لبناء الثقة بين الجهات المعنية كما تدعو جميع الجهات المعنية في سلسلة القيمة الخاصة بسجل وقود الطيران المستدام بما فيها الحكومات، للانضمام إلى المنظمة، وتساعد هذه المنهجية الشاملة على توحيد المبادئ التي تعمل على أساسها جميع سجلات وقود الطيران المستدام».

وقال ويلي والش، المدير العام لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «يشكل سجل وقود الطيران المستدام جزءاً مهماً من البنية التحتية للتسويق، وعنصراً محورياً في تأسيس سوق سائلة عالمية مميزة لقطاع وقود الطيران المستدام.

ومن المتوقع أن يلهم التزام القطاع ببناء سجل قوي وتأسيس كادو لإدارته، الحكومات ومنتجي الوقود الأحفوري والمستثمرين للمشاركة في سوق وقود الطيران المستدام بما يتناسب مع الخطوة الرائدة. وتمثل زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام الهدف المشترك، وتشكل الأساسات التي نبنيها مع المنظمة خطوة مهمة في تعزيز الحد من الانبعاثات الكربونية».