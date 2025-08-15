«بتكوين» تقفز إلى مستوى قياسي جديد

سجلت عملة بتكوين قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة مستوى 124 ألف دولار لأول مرة في تاريخها خلال تعاملات أمس، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية الأخطار، عقب هدوء نسبي في التوترات التجارية، وسط توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتباين أداء العملات الرقمية المشفرة، إذ تراجعت البتكوين 0.69 % إلى 121666.10 دولاراً، بعدما لامست 124496 دولاراً، هو أعلى مستوى على الإطلاق لتستحوذ على 59 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

جاء هذا الارتفاع بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، التي أظهرت استقرار المعدل السنوي عند 2.7 %، مطابقاً لقراءة يونيو وأقل من التوقعات البالغة 2.8 %، في حين تباطأ التضخم الشهري إلى 0.2 % مقابل 0.3 % في الشهر السابق.

ولامست الإيثيريوم مستوى قياسياً جديداً وهو 4787.85 دولاراً، قبل أن تستقر عند 4747.12 دولاراً، في حين زادت الريبل 0.3% لتتداول عند 3.2757 دولارات.

وسجلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4.16 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 249.15 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وشهدت أسواق العملات المشفرة منذ مطلع 2025 طفرة سعرية غير مسبوقة، إذ قادت البتكوين والإيثيريوم موجة الارتفاعات، مدعومة بالزخم المؤسسي والطلب الفردي المتزايد، في حين تباينت مكاسب باقي العملات البديلة.

وأظهرت بيانات «SoSoValue» أن 12 صندوقاً فورياً لبتكوين اجتذبت أكثر من مليار دولار خلال خمسة أيام تداول، فيما سجلت صناديق الإيثريوم الفورية نحو مليار دولار في يوم واحد، ما أضاف زخماً قوياً للسوق.

وكشفت بيانات «CoinGlass» أن صعود بتكوين تزامن مع موجة تصفيات واسعة لمراكز البيع على المكشوف في نطاق 124000–126000 دولار، في حين تتركز مستويات تصفية الشراء بين 120000 و121000 دولار، ما قد يمثل منطقة ضغط بيعي إذا شهدت الأسعار تراجعاً نحوها.

