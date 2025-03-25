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أعمال

ما الذي يحفز المستهلكين في الإمارات على التسوق أكثر؟

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البيان

دبي
غرافيك : محمد أبو عبيدة

كشف استطلاع رأي أن العروض الترويجية والأسعار التنافسية تظل العوامل الأبرز التي تدفع المستهلكين للشراء خلال الأعياد والمناسبات، وتشير النتائج إلى زيادة ملحوظة في الإنفاق الاستهلاكي على عدد من الفئات مقارنة بعام 2024، أبرزها: البقالة (+63%) والشوكولاتة والتمور والحلويات (+55%) والملابس الفاخرة (+49%) والعطور (+48%).