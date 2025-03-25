«23 آند مي» تطلب الحماية من الإفلاس

تقدمت شركة «23 آند مي» المتخصصة في البحوث الجينية بطلب للحماية من الإفلاس، وأعلنت «آن ووجسيكي» المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية الاستقالة من منصبها بعد عدة محاولات فاشلة للاستحواذ على الشركة الأمريكية.

قالت «23 آند مي» في بيان الأحد، إن طلب الحماية من الإفلاس سوف يمنحها متسعاً للعثور على مشترٍ، بعدما قررت في نوفمبر الماضي تسريح نحو 40 % من موظفيها، ووقف أعمال تطوير كافة الأدوية ضمن خطة لإعادة الهيكلة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وسوف يتولى المدير المالي للشركة «جو سيلسافاج» منصب الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة خلفاً لـ«ووجسيكي» التي حاولت جاهدة منذ أبريل الماضي للاستحواذ عليها، لكن مجلس الإدارة رفض هذه الخطوة.

عرضت «ووجسيكي» في آخر محاولاتها دفع 41 سنتاً مقابل كل سهم من أسهم الشركة، بتقييم إجمالي 11 مليون دولار، وعادل ذلك خصماً بنسبة %84 على السعر المقترح في عرض سابق تقدمت به بالاشتراك مع شركة استثمار خاصة.