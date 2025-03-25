ارتفاع المعنويات يزيد أسعار العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وسط توقعات تقليص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدة الرسوم الجمركية المتبادلة، التي هدد بفرضها على كافة الدول في الثاني من أبريل القادم.

وزادت البيتكوين بنسبة 2.87%، إلى 87456.83 دولاراً خلال التداولات، وقفزت الإيثريوم بنسبة 4.54%، إلى 2086.70 دولاراً.

وصعدت سولانا بنسبة 7.35%، إلى 140.22 دولاراً، وارتفع كل من الريبل 2.34%، إلى 2.4578 دولار، ودوج كوين 3.41%، إلى 17.65 سنتاً، وعملة «ترامب» الرمزية بنسبة 9.57%، إلى 11.92 دولاراً.

وتزامن ذلك مع إقبال المستثمرين على الشراء، إذ صعدت عمليات التداول على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 54.60%، وارتفعت القيمة السوقية لمجمل العملات 3.17%، إلى 2.86 تريليون دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».

ويترقب المستثمرون فرض ترامب حزمة الرسوم الجمركية المطابقة على كافة الدول التي تستهدف صادرات بلاده بقيود، وذلك اعتباراً من الثاني من أبريل القادم كما وعد.

لكن موقع «كوين ديسك» ذكر في تقرير استند لأنباء ومعلومات غير رسمية متداولة، أن هذه الرسوم الجمركية قد تكون أقل حدة من المتوقع، ما ساعد على تهدئة مخاوف مستثمري الأصول الخطرة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة فى العالم، بعدما تم الكشف عن أن إدارة ترامب قد تفرض رسوماً جمركية انتقائية، تركز على دول معينة، ذات اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من فرض رسوم واسعة على صناعات بكاملها.

ووفقاً لتقرير من صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن هذه الخطة قد تشمل اقتصادات كبرى، مثل الصين واليابان والهند وفيتنام، ففي البداية، كان هناك بعض الغموض بشأن هذه الرسوم الجمركية، ما أثر سلباً في الأصول ذات المخاطر.

ومع ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بالنهج الأكثر تحديداً، أسهمت في رفع معنويات الأسواق، ما زاد من الثقة في الأصول الأكثر مخاطرة، مثل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.