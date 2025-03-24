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أعمال

تراجع معدل التضخم في سنغافورة خلال الشهر الماضي

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وكالات

استمر تراجع معدل التضخم في سنغافورة خلال الشهر الماضي بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء وخدمات الترفيه والثقافة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السكن والنقل الخاص خلال فبراير 6ر0% سنويا، مقابل 8ر0% خلال يناير، وفقا لبيانات إدارة الإحصاء السنغافورية الصادرة اليوم الاثنين.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 7ر0%، لينخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل مستوى له منذ يونيو 2021، كما يسجل التضخم خامس تراجع شهري على التوالي.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم العام خلال الشهر الماضي 9ر0% مقابل 1% وفقا لتوقعات المحللين و2ر1% خلال يناير .

من ناحيتها خفضت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) توقعاتها لمعدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 1 و2% سنويا، وفقا للبيان الصادر عنها بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في يناير الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 5ر1% و5ر2%.