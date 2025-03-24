استمر تراجع معدل التضخم في سنغافورة خلال الشهر الماضي بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء وخدمات الترفيه والثقافة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السكن والنقل الخاص خلال فبراير 6ر0% سنويا، مقابل 8ر0% خلال يناير، وفقا لبيانات إدارة الإحصاء السنغافورية الصادرة اليوم الاثنين.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 7ر0%، لينخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل مستوى له منذ يونيو 2021، كما يسجل التضخم خامس تراجع شهري على التوالي.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم العام خلال الشهر الماضي 9ر0% مقابل 1% وفقا لتوقعات المحللين و2ر1% خلال يناير .

من ناحيتها خفضت مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) توقعاتها لمعدل التضخم الأساسي خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 1 و2% سنويا، وفقا للبيان الصادر عنها بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في يناير الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 5ر1% و5ر2%.