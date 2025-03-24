ارتفاع أرباح شركات تداول الأوراق المالية في كوريا الجنوبية 23% العام الماضي

أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباح شركات تداول الأوراق المالية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بفضل زيادة دخلها من عمولات التداول ومكاسب تعاملاتها في الأسهم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة القول إن صافي أرباح 60 شركة محلية لتداول الأوراق المالية بلغ خلال العام الماضي 98ر6 تريليونات وون (76ر4 مليارات دولار) بزيادة نسبتها 23% عن أرباح العام السابق وكانت 68ر5 تريليونات وون.

كما زاد صافي دخل الشركات من العمولات خلال العام الماضي بنسبة 4ر10% إلى 94ر10 تريليون وون، بفضل الزيادة في نشاط التداول في الخارج، في حين بلغ إجمالي دخلها من استثماراتها أو تعاملاتها في الأسهم خلال العام الماضي 58ر12 تريليون وون بزيادة نسبتها 14% سنويا.

وارتفع إجمالي قيمة أصول هذه الشركات خلال العام الماضي بنسبة 10% إلى 3ر755 تريليون وون، في حين زادت ديونها بنسبة 3ر10% إلى 5ر663 تريليون وون خلال الفترة نفسها.

كما زادت القاعدة الرأسمالية للشركة بنسبة 6ر7% سنويا إلى 8ر91 تريليون وون.