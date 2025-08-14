سعر بيتكوين يبلغ مستوى قياسياً جديداً يتجاوز 124 ألف دولار

بلغ سعر عملة بيتكوين مستوى قياسيا جديدا صباح الخميس في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ تجاوز لأول مرة عتبة 124,000 دولار أميركي، مدفوعا بارتفاع أسعار الأسهم الأميركية، والإقبال من شركات استثمارية، وتشريع أميركي مؤات.

وحطّمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجّلته في 14 يوليو وبلغ يومها 123,205 دولارات.

حتى أنّ سعر بيتكوين تجاوز صباح الخميس لفترة وجيزة 124,500 دولار قبل أن يتراجع.

وقرابة الساعة 02,08 ت غ، بلغ سعر تداول البيتكوين حوالي 123,600 دولار.

وأنهت الأسهم الأميركية الأربعاء تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك حيث بلغ مؤشر إس إند بي 500 مستوى قياسيا جديدا، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مما ساهم في صعود العملة المشفّرة.