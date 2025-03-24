اليابان: استمرار تراجع نشاط قطاع التصنيع

واصل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان تراجعه خلال الشهر الحالي وبوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وفقا لأحدث مسح لمصرف جيبون بنك.

وذكر جيبون بنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال مارس الحالي إلى 3ر48 نقطة مقابل 49 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجلت شركات التصنيع تسارعا في وتيرة تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما أدى إلى تراجع ملموس في نشاط مشتريات الشركات، مع استمرار السحب من مخزوناتها. وكان التوظيف النقطة المضيئة، حيث استمر نمو الوظائف في الشركات للشهر الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى، انكمش نشاط قطاع الخدمات في اليابان مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 5ر49 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7ر53 نقطة في الشهر الماضي.

ورغم أن الانكماش كان طفيفا إلا أنه يمثل المرة الرابعة التي ينكمش ​​فيها نشاط قطاع الخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية، تزامن هذا الانكماش مع تراجع وتيرة نمو إجمالي الأعمال الجديدة، حيث ذكرت بعض الشركات أن إنفاق العملاء كان منخفضًا نسبيًا بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة، ورغم تراجع زخم المبيعات، واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها وسط تقارير عن خطط لتوسيع أعمالها.